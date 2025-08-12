Ричмонд
Украина атаковала Россию беспилотниками, Минобороны опубликовало подробности

Российские системы противовоздушной обороны с 20:40 до 22:30 по московскому времени уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны в своем официальном telegram-канале. По данным ведомства, система ПВО зафиксировала и ликвидировала 12 дронов над Брянской областью, 9 — над Курской, 3 — над Белгородской, по одному беспилотнику нейтрализовано в небе над Воронежской и Орловской областями.

Ранее российские системы ПВО уже неоднократно отражали атаки беспилотников: только за последние дни были уничтожены более 20 украинских дронов над Брянской, Калужской и другими областями. В начале августа сообщалось о перехвате 22 и 24 БПЛА за одну ночь. Подобные инциденты происходят на фоне регулярных попыток атак на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов.

