В Вашингтон начали прибывать бойцы Национальной гвардии

По информации телеканала, солдаты прибывают в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия в полной экипировке.
«Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — говорится в репортаже.
Как отмечает издание The Hill, пока неясно, где будут находиться войска и каков будет порядок их командования и управления.
Трамп наводит порядок в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп 7 августа впервые допустил возможность ввода войск Национальной гвардии в Вашингтон. Среди причин — рост уровня преступности и недавнее нападение на экс-сотрудника Департамента государственной эффективности (DOGE) Эдварда Користина.
Глава Белого дома также распорядился усилить присутствие в городе федеральных силовиков.
Накануне Трамп провел пресс-конференцию, где объявил о новых мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Так, он перевел местную полицию под прямой контроль федерального правительства и поручил направить в город Нацгвардию. Президент также пригрозил ввести туда войска при необходимости и заявил о планах навести порядок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.