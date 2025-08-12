За два часа силы ПВО сбили 26 беспилотников над пятью регионами России

«С 20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, основной удар был направлен на приграничные регионы страны. Так, в воздушном пространстве Брянской области было перехвачено 12 беспилотников. Девять БПЛА сбили над территорией Курской области, три дрона уничтожили в небе над Белгородской областью. Ещё по одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями.
Напомним, ранее пятеро детей получили травмы в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке FPV-дрона. С помощью попутного транспорта пострадавших детей — четырёх девочек (4, 6, 9, 16 лет) и 14-летнего мальчика — оперативно доставили в местную ЦРБ. Медики подтвердили у всех минно-взрывные и баротравмы.