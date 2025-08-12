В 11 населенных пунктах Ингушетии отключили воду из-за аварии

Ранее подобные аварии на водоснабжающих объектах происходили и в других регионах России. Так, 5 августа в Кургане на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» вышло из строя насосное оборудование, что привело к снижению давления в магистральном водопроводе и временным перебоям с подачей воды в городе. В обоих случаях аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам.