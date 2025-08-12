Путин и Трамп наедине обсудят территории Украины: подробности готовящейся встречи двух лидеров

Уже точно известно, что августовский саммит РФ и США пройдет без украинских представителей. Их не пригласили на Аляску. Стороны будут сосредоточены на обсуждении путей урегулирования кризиса на Украине. О попытках Киева сорвать встречу, жесткой позиции Москвы в вопросе борьбы с домыслами и самых последних новостях вокруг предстоящего знакового события — в материале URA.RU.