Попытка избавиться от прыща обернулась для многодетной матери больничной койкой

Проблема возникла в области, которую врачи называют «треугольником смерти». Эта часть лица — от переносицы до углов рта — связана с мозгом через венозные сосуды. Из-за этого инфекция от простого прыща может проникнуть в мозговые ткани и вызвать тяжёлые осложнения. Последствия могут затронуть зрение, двигательную функцию и общее состояние здоровья.