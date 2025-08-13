Путин придумает для Трампа «удобный выход» из ловушки

Экономист также отметил, что такой подход может стать компромиссным решением для обеих сторон и позволит избежать дальнейшей эскалации санкционного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По словам Суслова, предложение даст Трампу «удобный выход» из политической ловушки и откроет путь к новому формату взаимодействия между Россией и США без посредничества Киева и Евросоюза.