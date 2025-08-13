Путин придумает для Трампа «удобный выход» из ловушки

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске.
Президент России Владимир Путин предложит президенту США Дональду Трампу план урегулирования по Украине, который позволит американскому лидеру выйти из сложной ситуации, связанной с угрозами санкций. Об этом заявил экономист Дмитрий Суслов.
«Речь идет о двустороннем российско-американском плане перемирия без участия Киева и Брюсселя. Россия намерена выдвинуть условия: вывод украинских войск с оставшейся части ДНР, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В ответ Москва готова оставить под контролем Украины Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области», — сообщил Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Экономист также отметил, что такой подход может стать компромиссным решением для обеих сторон и позволит избежать дальнейшей эскалации санкционного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По словам Суслова, предложение даст Трампу «удобный выход» из политической ловушки и откроет путь к новому формату взаимодействия между Россией и США без посредничества Киева и Евросоюза.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу в переговорах по Украине, чтобы продвинуть интересы Москвы. В условиях угрозы новых санкций со стороны Вашингтона и отсутствия значимых успехов на переговорах, российский лидер уже подчеркивал необходимость комплексного диалога и передачи мирных инициатив через закрытые каналы связи.