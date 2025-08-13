Ричмонд
Путин придумает для Трампа «удобный выход» из ловушки

Президент России Владимир Путин предложит президенту США Дональду Трампу план урегулирования по Украине, который позволит американскому лидеру выйти из сложной ситуации, связанной с угрозами санкций. Об этом заявил экономист Дмитрий Суслов.

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске.

«Речь идет о двустороннем российско-американском плане перемирия без участия Киева и Брюсселя. Россия намерена выдвинуть условия: вывод украинских войск с оставшейся части ДНР, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В ответ Москва готова оставить под контролем Украины Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области», — сообщил Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Экономист также отметил, что такой подход может стать компромиссным решением для обеих сторон и позволит избежать дальнейшей эскалации санкционного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По словам Суслова, предложение даст Трампу «удобный выход» из политической ловушки и откроет путь к новому формату взаимодействия между Россией и США без посредничества Киева и Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу в переговорах по Украине, чтобы продвинуть интересы Москвы. В условиях угрозы новых санкций со стороны Вашингтона и отсутствия значимых успехов на переговорах, российский лидер уже подчеркивал необходимость комплексного диалога и передачи мирных инициатив через закрытые каналы связи.

