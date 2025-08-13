Ричмонд
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь обратился к населению Ирана с призывом поднять восстание. В качестве поощрения он пообещал иранцам помощь в области водоснабжения.

Биньямин Нетаньяху охарактеризовал иранцев как гордый народ.

«Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать и рисковать ради свободы. Выходите на улицы, требуйте справедливости, протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. Знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами», — видеообращение Нетаньяху опубликовано в youtube-канале главы правительства Израиля.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп пытается повторить с Россией трюк, который он провернул с Ираном: суть политической игры США.

Премьер уже не в первый раз обращается к иранцам с призывом выступить против властей исламского государства. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Нетаньяху урегулировать разгоревшийся конфликт исключительно через переговоры. До этого Минфин Израиля попросил Россию не помогать Ирану с ПВО.

