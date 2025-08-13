Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

«Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать и рисковать ради свободы. Выходите на улицы, требуйте справедливости, протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. Знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами», — видеообращение Нетаньяху опубликовано в youtube-канале главы правительства Израиля.