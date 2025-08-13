В Техасе сошёл с рельсов и загорелся поезд с потенциально опасным грузом

В Соединённых Штатах сошёл с рельсов состав, который перевозил потенциально опасный груз, информирует CBS News.
Инцидент случился в штате Техас. По данным телеканала, с рельсов сошли около 35 вагонов и цистерн. В настоящее время утечки не выявлены.
На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные. Сведения о возможных пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Delta Air Lines со 192 пассажирами врезался в пустой лайнер в аэропорту города Атланта, он протаранил борт крылом.
В июле в Соединённых Штатах сошёл с рельсов поезд с химикатами, была зафиксирована утечка расплавленной серы.