Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

В городе Гордон сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший, по предварительным данным, опасные вещества. Об этом сообщает телеканал Fox News 5 со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.

В поезде могли быть опасные вещества (архивное фото).

В городе Гордон сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший, по предварительным данным, опасные вещества. Об этом сообщает телеканал Fox News 5 со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.

Согласно данным, власти округа не объявили эвакуацию. Всех местных жителей попросили воздержаться от приближения к месту крушения.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют характеристики перевозимых грузов и оценивают возможные риски для окружающей среды.

В 2025 года в Смидовичском районе Еврейской автономной области с рельсов сошли шесть вагонов с дизельным топливом, а в Архангельской области авария с участием семи вагонов привела к временной остановке движения поездов и проведению восстановительных работ. В авариях обошлось без пострадавших.