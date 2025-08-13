Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

В 2025 года в Смидовичском районе Еврейской автономной области с рельсов сошли шесть вагонов с дизельным топливом, а в Архангельской области авария с участием семи вагонов привела к временной остановке движения поездов и проведению восстановительных работ. В авариях обошлось без пострадавших.