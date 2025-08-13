Ричмонд
Госдолг США впервые превысил 37 триллионов долларов

Госдолг США превысил 37 триллионов долларов.

Объем государственного долга США впервые превысил 37 триллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованных данных Министерства финансов США.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 11 августа 2025 года общая сумма непогашенного государственного долга достигла $37 004 817 625 842,56. «Впервые в истории госдолг США превысил уровень в 37 триллионов долларов», — отмечается на официальном сайте министерства.

В документах министерства также указывается, что предыдущие пороговые значения были преодолены в течение последнего года: отметка в $36 трлн была зафиксирована в ноябре 2024 года, а уровень в $35 трлн — в июле того же года. Таким образом, рост совокупного долга ускорился за прошедшие месяцы.