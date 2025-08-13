Госдолг США впервые превысил 37 триллионов долларов

В документах министерства также указывается, что предыдущие пороговые значения были преодолены в течение последнего года: отметка в $36 трлн была зафиксирована в ноябре 2024 года, а уровень в $35 трлн — в июле того же года. Таким образом, рост совокупного долга ускорился за прошедшие месяцы.