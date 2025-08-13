СК Москвы начал проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна

Доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в столице после того, как девочка чуть не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна. Об этом сообщили во вторник, 12 августа, в ГСУ СК по Москве.
— Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в одном из бассейнов развлекательного комплекса на улице Аллея Витте 12-летняя школьница нырнула, ее волосы попали в решетку в нижней части бассейна. Ее спасли спасатель и мама.
В настоящее время ребенка доставили в больницу.
