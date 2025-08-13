СК Москвы начал проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна

Два маленьких брата из Британии утонули на море в Испании. Трагедия произошла на пляже Лларда в Салоу, Таррагона, 29 июля. Отец заметил, что его сыновья 11 и 13 лет стали тонуть, и бросился им на помощь. Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, но его детям помочь не удалось.