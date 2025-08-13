Директор Русского центра на Аляске высказалась о встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США, которая пройдет 15 августа на Аляске, станет первой после длительного перерыва в личных контактах лидеров двух стран. Отношения между Москвой и Вашингтоном заметно осложнились в период президентства Джо Байдена, а вопросы, такие как восстановление авиасообщения и возвращение российской дипломатической собственности в США, до сих пор остаются нерешенными.