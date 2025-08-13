Ричмонд
Shot: ВСУ атакуют беспилотниками Волгоградскую область

Вооруженные силы Украины атакуют БПЛА Волгоградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили уже несколько воздушных целей, сообщил в среду, 13 августа, Telegram-канал Shot.

— Очевидцы из Красноармейского района и Волгограда рассказали, что сначала примерно после 01:00 был слышен звук пролета беспилотников, а потом — пять-семь мощных взрывов, — говорится в публикации.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.

В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, рассказал мэр города Иван Приходько.

11 августа силы противовоздушной обороны сбили 312 беспилотников и семь снарядов системы HIMARS за сутки.

