Правящая партия Грузии опубликовала ролик с кадрами Украины

Партия «Грузинская мечта» была создана в 2011 году, ее основателем стал бизнесмен Бидзина Иванишвили. До этого он более 20 лет был владельцем банка «Российский кредит», участвовал во многих других проектах. Признан самым богатым человеком Грузии по версии Forbes — его состояние оценивалось почти в пять миллиардов долларов. После создания партии Иванишвили то уходил из нее, то снова возвращался.