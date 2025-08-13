Ричмонд
Свадебный кортеж упал в обрыв высотой 50 метров, погиб один человек

Один человек погиб в аварии с участием машин свадебного картежа в Республике Дагестан. Еще четыре человека получили различные травмы, их доставили в больницу. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило управление МВД по региону.

ДТП произошло около 15:00 на 26-ом километре дороги Рутул-Лучек-Ихрек.

— 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем Kia, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другой машиной. После чего оба транспортных средства съехали с дороги и упали в обрыв высотой 50 метров, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии 20-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия. Водители обоих автомобилей и пассажиры госпитализированы.

12 августа сообщалось, что суд рассмотрит по существу дело водителя, который обвиняется в совершении ДТП в Истре. В результате аварии погиб шестилетний мальчик. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя городского округа Ступино.