В Павлодаре женщина с ребёнком пострадали в ДТП

В областном департаменте полиции сообщили, что в момент ДТП светофор не работал.
По правилам дорожного движения при жёлтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрёстке знаками приоритета.
Пострадавших доставили в детскую областную больницу. У женщины диагностированы ушибы, у ребёнка — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.