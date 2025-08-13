Ричмонд
В Павлодаре женщина с ребёнком пострадали в ДТП

В Павлодаре в результате столкновения Hyundai и Chevrolet Cobalt на пересечении улиц Торайгырова и Академика Бектурова пострадали 39-летняя женщина и её семилетняя дочь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Источник: pixabay.com

В областном департаменте полиции сообщили, что в момент ДТП светофор не работал.

По правилам дорожного движения при жёлтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрёстке знаками приоритета.

пояснили в ведомстве

Пострадавших доставили в детскую областную больницу. У женщины диагностированы ушибы, у ребёнка — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.