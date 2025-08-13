В Москве начали проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна

Недавно бразильский TikTok-блогер утонул на глазах тысяч зрителей в попытке повторить популярный челлендж. Молодой человек хотел повиснуть над бочкой с водой, однако в какой-то момент не удержался и сорвался внутрь. Узкая ёмкость не позволила ему перевернуться и выбраться из воды. Видео быстро разлетелось по соцсетям, после чего, как предполагается, аккаунт погибшего был удалён с платформы.