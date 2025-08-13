Ричмонд
В Приморье женщина стала жертвой насилия на трассе — полиция разыскивает подозреваемого

Преступление произошло в вечернее время возле трассы между Заводским и Суражевкой.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артёме полиция ищет подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По данным УМВД России по Приморью, 38-летняя местная жительница вечером подверглась насилию со стороны незнакомца. Инцидент произошёл вдоль автотрассы, соединяющей посёлок Заводской и посёлок Суражевка, сообщает ИА PrimaMedia.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление личности нападавшего и выяснение всех обстоятельств случившегося.

По завершении проверочных процедур будет принято соответствующее процессуальное решение. Правоохранительные органы просят откликнуться очевидцев или граждан, располагающих информацией по данному инциденту.

Напомним, Приморский краевой суд оставил без изменений наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев иностранным гражданам, совершившим групповое изнасилование девушки в районе пляжа бухты «Лазурная».