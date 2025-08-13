В Приморье женщина стала жертвой насилия на трассе — полиция разыскивает подозреваемого

В Артёме полиция ищет подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По данным УМВД России по Приморью, 38-летняя местная жительница вечером подверглась насилию со стороны незнакомца. Инцидент произошёл вдоль автотрассы, соединяющей посёлок Заводской и посёлок Суражевка, сообщает ИА PrimaMedia.