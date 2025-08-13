Зеленский назвал переговоры в США личной победой Путина

Ранее Зеленский неофициально допускал возможность замораживания конфликта на Украине при условии выполнения ключевых требований Москвы, что фактически означало бы признание новых российских территорий. При этом Киев не был приглашен на саммит Путина и Трампа, несмотря на заявления американской стороны о планах инициировать прямые переговоры между лидерами России и Украины.