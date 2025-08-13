В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы

Взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах был слышен звук взрыва», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области. В регионе также звучит тревога с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, произошло несколько взрывов.