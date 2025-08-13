Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы

В Сумской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины, информирует телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области. В регионе также звучит тревога с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, произошло несколько взрывов.