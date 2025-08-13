Во время атаки обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Российский регион был атакован украинскими беспилотниками. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Местных жителей эвакуируют. О пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляцию атак БПЛА на Россию.
04:50 Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, рассказал губернатор Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений здания, а также пострадавших нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома, чтобы саперы могли обследовать место падения обломков.