Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время атаки обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде: онлайн-трансляция

Российский регион был атакован украинскими беспилотниками. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Местных жителей эвакуируют. О пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляцию атак БПЛА на Россию.

БПЛА атаковали Россию.

Российский регион был атакован украинскими беспилотниками. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Местных жителей эвакуируют. О пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляцию атак БПЛА на Россию.

04:50 Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, рассказал губернатор Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений здания, а также пострадавших нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома, чтобы саперы могли обследовать место падения обломков.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше