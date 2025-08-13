В Волгограде беспилотник упал на крышу жилого дома

БПЛА упал на крышу здания.
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — заявил Андрей Бочаров в telegram-канале администрации региона.
По данным региональных властей, на место происшествия прибыли экстренные службы, спасатели и представители городских служб. Специалисты обследуют здание на предмет возможных повреждений кровли и инженерных коммуникаций. Информация о пострадавших не поступала.