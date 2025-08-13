Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде беспилотник упал на крышу жилого дома

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

БПЛА упал на крышу здания.

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — заявил Андрей Бочаров в telegram-канале администрации региона.

По данным региональных властей, на место происшествия прибыли экстренные службы, спасатели и представители городских служб. Специалисты обследуют здание на предмет возможных повреждений кровли и инженерных коммуникаций. Информация о пострадавших не поступала.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше