Мирная жительница погибла в результате украинской атаки на Горловку

В ходе атаки украинских боевиков на Горловку (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Противник, не стесняясь, бьет по гражданским объектам.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написано в telegram-канале окружного главы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия отразила атаку украинских БПЛА, Зеленскому докладывают об обрушении фронта: карта СВО 12 августа.

В течение дня неприятель неоднократно атаковал регион при помощи БПЛА, на город также сбрасывали взрывоопасные предметы. В результате были ранены шесть человек — среди них четверо детей, отмечает RT. Ранее под удар попали местные врачи. Об отражении нового нападения на территории РФ — в трансляции URA.RU.

