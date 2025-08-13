В Волгограде обломки беспилотника ВСУ упали на крышу 16-этажного дома

Обломки украинского беспилотника упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют. Об этом в среду, 13 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— В Тракторозаводском районе Волгограда было зафиксировано падение обломков дрона ВСУ на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской. В настоящее время специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами, — его слова передала пресс-служба администрации области в Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины атакуют БПЛА Волгоградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили уже несколько воздушных целей, сообщил ранее Telegram-канал Shot.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.
В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, рассказал мэр города Иван Приходько.