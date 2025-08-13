Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде обломки беспилотника ВСУ упали на крышу 16-этажного дома

Обломки украинского беспилотника упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют. Об этом в среду, 13 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Обломки украинского беспилотника упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют. Об этом в среду, 13 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— В Тракторозаводском районе Волгограда было зафиксировано падение обломков дрона ВСУ на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской. В настоящее время специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами, — его слова передала пресс-служба администрации области в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины атакуют БПЛА Волгоградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили уже несколько воздушных целей, сообщил ранее Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.

В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, рассказал мэр города Иван Приходько.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше