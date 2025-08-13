Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде

Как сообщил глава региона, по состоянию на 2:30 мск пострадавших и повреждений объектов нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома для безопасного обследования обломков саперами.
Ранее работу приостановил аэропорт Волгограда — воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше