Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде

Обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

Источник: AP 2024

Как сообщил глава региона, по состоянию на 2:30 мск пострадавших и повреждений объектов нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома для безопасного обследования обломков саперами.

Ранее работу приостановил аэропорт Волгограда — воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы.

