В Горловке погибла мирная жительница в результате атаки беспилотника ВСУ

В Горловке в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: Life.ru

«Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в больнице умер один из пострадавших при атаке БПЛА на Арзамас. Медики сделали всё возможное, однако спасти мужчину не удалось. Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ атаковали промышленные объекты в Нижегородской области. По данным местных властей, в Арзамасском округе в результате инцидента погиб один работник предприятия, двое были госпитализированы с ранениями. Для оказания дополнительной помощи пострадавшим была направлена бригада медицины катастроф.

