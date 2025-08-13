В Горловке погибла мирная жительница в результате атаки беспилотника ВСУ

«Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в больнице умер один из пострадавших при атаке БПЛА на Арзамас. Медики сделали всё возможное, однако спасти мужчину не удалось. Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ атаковали промышленные объекты в Нижегородской области. По данным местных властей, в Арзамасском округе в результате инцидента погиб один работник предприятия, двое были госпитализированы с ранениями. Для оказания дополнительной помощи пострадавшим была направлена бригада медицины катастроф.