Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Горловки погибла в результате удара украинского БПЛА

Мирная жительница погибла из-за атаки ВСУ по центру Горловки.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины атаковали Горловку. Удары Киева второй день подряд приводят к смертям граждан. Ночью 13 августа в центре города из-за очередной атаки погибла жительница. Об этом оповестил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что ВСУ убили невинного мирного жителя.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написал Иван Приходько.

Во вторник, 12 августа, в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали четверо детей. Они находились в жилом массиве «Строитель» в Никитовском районе. Дети получили ранения средней степени тяжести.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше