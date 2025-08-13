Жительница Горловки погибла в результате удара украинского БПЛА

Боевики Вооруженных сил Украины атаковали Горловку. Удары Киева второй день подряд приводят к смертям граждан. Ночью 13 августа в центре города из-за очередной атаки погибла жительница. Об этом оповестил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что ВСУ убили невинного мирного жителя.
«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написал Иван Приходько.
Во вторник, 12 августа, в результате атаки ВСУ на Горловку пострадали четверо детей. Они находились в жилом массиве «Строитель» в Никитовском районе. Дети получили ранения средней степени тяжести.