Юный лихач устроил смертельное ДТП в Приморье

В ночном происшествии погиб человек, трое получили травмы.

Источник: Прокуратура Приморского края

Трагическая авария произошла в ночь на 10 августа на федеральной трассе «Уссури» в Кировском районе Приморского края. За рулем иномарки оказался несовершеннолетний водитель, который не имел права управлять автомобилем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

16-летний подросток сел за руль Nissan Juke и решил прокатиться по ночной дороге. Его безответственное решение привело к страшным последствиям — столкновение с автомобилем Toyota Prius стало роковым для одного из пассажиров.

В результате ДТП погиб человек, находившийся в Nissan Juke. Сам виновник аварии, а также еще два пассажира получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Ведомство взяло расследование под особый контроль.

Ранее мы писали, что подростки на мотоцикле попали в аварию с автомобилем в Уссурийске. Водитель байка скончался от полученных травм в реанимации.