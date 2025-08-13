Три иномарки столкнулись на Амурском бульваре в Хабаровске

Авария случилась 12 августа в 9:55 на Амурском бульваре, в районе дома № 59. Водитель Nissan ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Некрасова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Toyota Vitz. От удара Toyota Vitz продолжила движение и столкнулась с автомобилем Toyota Prius.