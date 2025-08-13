Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три иномарки столкнулись на Амурском бульваре в Хабаровске

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка «Тойоты».

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром в Хабаровске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В больницу доставили молодую женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария случилась 12 августа в 9:55 на Амурском бульваре, в районе дома № 59. Водитель Nissan ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Некрасова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Toyota Vitz. От удара Toyota Vitz продолжила движение и столкнулась с автомобилем Toyota Prius.

«Пострадала пассажирка Prius 2003 года рождения. Медики оказали ей помощь», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии и напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.