Три иномарки столкнулись на Амурском бульваре в Хабаровске

Вчера утром в Хабаровске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В больницу доставили молодую женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария случилась 12 августа в 9:55 на Амурском бульваре, в районе дома № 59. Водитель Nissan ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Некрасова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Toyota Vitz. От удара Toyota Vitz продолжила движение и столкнулась с автомобилем Toyota Prius.
«Пострадала пассажирка Prius 2003 года рождения. Медики оказали ей помощь», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии и напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.