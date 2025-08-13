Приходько: при атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Жертвой атаки Вооружённых сил Украины на Горловку в Донецкой народной республике стала женщина, проинформировал Иван Приходько.
Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по центру города.
«В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал мэр в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Горловке жертвами атаки ВСУ стали два сотрудника скорой помощи. Водитель получил травмы.
В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, ещё пятеро мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.