Приходько: при атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Украинские военные нанесли удар по центру города.

Источник: Аргументы и факты

Жертвой атаки Вооружённых сил Украины на Горловку в Донецкой народной республике стала женщина, проинформировал Иван Приходько.

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по центру города.

«В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал мэр в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Горловке жертвами атаки ВСУ стали два сотрудника скорой помощи. Водитель получил травмы.

В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил, что один человек погиб, ещё пятеро мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.