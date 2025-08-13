Въехавший в людей в Новосибирске водитель объявлен в межгосударственный розыск

Обвиняемый, Эльчин Джаннатов, подозревается в том, что управляя грузовым автомобилем, двигался задним ходом и дважды на большой скорости умышленно въехал в крыльцо кафе «У дороги». Против него было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек.