Въехавший в людей в Новосибирске водитель объявлен в межгосударственный розыск

Суд заочно арестовал его на 2 месяца.

Источник: Росгвардия

Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал водителя, который, по данным следствия, целенаправленно совершил двойной наезд на людей, находившихся у кафе. ЧП произошло 10 августа в Кировском районе города.

Обвиняемый, Эльчин Джаннатов, подозревается в том, что управляя грузовым автомобилем, двигался задним ходом и дважды на большой скорости умышленно въехал в крыльцо кафе «У дороги». Против него было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек.

Как выяснилось в суде, Джаннатов успел скрыться из России. Правоохранительные органы объявили его в межгосударственный розыск. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы судов общей юрисдикции НСО во «ВКонтакте».

Учитывая тяжесть обвинения, бегство подозреваемого и то, что он является гражданином иностранного государства, суд постановил арестовать Джаннатова на 2 месяца с момента фактического его задержания в России или передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации в РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.