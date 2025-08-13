В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого здания

«По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской», — говорится в сообщении.
Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о серии из 5−7 взрывов. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр».