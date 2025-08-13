Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого здания

Расчёты противовоздушной обороны отразили массированный налёт беспилотников в Волгоградской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на крышу 16-этажного жилого здания в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«По состоянию на 2:30 пострадавших и повреждений объектов нет. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской», — говорится в сообщении.

Жителей вывели на улицу для проведения инженерно-технического осмотра конструкции специалистами-сапёрами.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Местные жители сообщали о серии из 5−7 взрывов. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше