В Новосибирске водитель «Жигулей» сбил курьера на велосипеде

После этого водитель и пассажиры стали неадекватно себя вести.

Источник: Соцсети

Водитель на «Жигулях» сбил курьера на электровелосипеде, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, но не спешившись.

Всё произошло на улице Выборной. Как сообщил подписчик «АСТ-54», автомобиль после ДТП остановился, и из него вышли 4 человека.

— Потом люди из «Жигулей» начали вести себя крайне неадекватно, крики были слышны на всю Выборную. Мужчина из «ВАЗа» бросался на прохожих, громко кричал, распускал руки, а один из участников сыр-бора плеснул женщине в лицо воду из бутылки.