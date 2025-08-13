В Новосибирске водитель «Жигулей» сбил курьера на велосипеде

Водитель на «Жигулях» сбил курьера на электровелосипеде, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, но не спешившись.
Всё произошло на улице Выборной. Как сообщил подписчик «АСТ-54», автомобиль после ДТП остановился, и из него вышли 4 человека.
— Потом люди из «Жигулей» начали вести себя крайне неадекватно, крики были слышны на всю Выборную. Мужчина из «ВАЗа» бросался на прохожих, громко кричал, распускал руки, а один из участников сыр-бора плеснул женщине в лицо воду из бутылки.