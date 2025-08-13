Ричмонд
В Волгограде организуют ПВР для размещения пострадавших от атаки БПЛА

Ночью 13 августа обломки БПЛА упали на жилой дом, для пострадавших развернут ПВР.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград подвергся атаке БПЛА ночью 13 августа. Фрагменты беспилотников упали на крышу жилого 16-этажного дома. Для пострадавших организуют ПВР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По словам губернатора Андрея Бочарова, спецслужбы уже проводят эвакуацию жителей дома. Здание будет обследовано саперами.

«Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА», — отметили в администрации.

Украинские боевики также ударили по территории Ростовской области. Пострадали частные дома в Миллеровском районе. Так, в трех зданиях обломками БПЛА выбиты стекла. Кроме того, повреждена кровля и окна в жилом доме на четыре квартиры.

