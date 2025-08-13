Во Владивостоке вынесен приговор двум иностранцам, избившим прохожих

В судебном заседании прокуратура Ленинского района г. Владивостока доказала вину обвиняемых. По позиции прокурора одним из участников преступления назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, другому — двух лет и шести месяцев, с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.