Во Владивостоке вынесен приговор двум иностранцам, избившим прохожих

В Ленинском районном суде Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении двух иностранных граждан, признанных виновными в хулиганстве с применением насилия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Прокуратура Приморского края».
Согласно материалам дела, вечером в пятницу, 25 января, около дома № 18 на улице Луговой фигуранты, воспользовавшись малозначительным поводом, избили двух молодых людей. При этом они запугивали мужчин ножом.
Уголовное дело рассматривалось по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия, с использованием предметов в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.
В судебном заседании прокуратура Ленинского района г. Владивостока доказала вину обвиняемых. По позиции прокурора одним из участников преступления назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, другому — двух лет и шести месяцев, с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным «АиФ-Приморье», оба мужчины находились под стражей с момента задержания в конце декабря.