Украина смирилась с потерей Донбасса и пытается сохранить Сумы

Власти Украины фактически приняли утрату контроля над Донбассом и теперь усиливают оборону в Сумской и Днепропетровской областях, перебрасывая туда наиболее боеспособные части. Об этом сообщают в российских силовых структурах.

ВСУ не в силах укрепиться на территории.

«Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, можно сделать вывод, что киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса. Украинцы сосредоточили усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По сведениям издания, украинское командование предпринимает шаги для предотвращения паники среди населения. Для этого распространяется недостоверная информация о реальном положении дел ВСУ на фронте.

Как сообщало URA.RU ранее, российские военные активно используют беспилотники «Черника-2» для уничтожения украинских объектов в Сумской области. Причем дроны способны проникать глубоко в тыл позиций противника в регионе. Сам фронт в настоящий момент заметно сдвинулся, что позволяет поражать опорные пункты ВСУ глубоко в тылу сумского направления.