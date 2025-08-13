Экс-сотрудник Секретной службы США объяснил выбор места встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе из соображений безопасности.
Военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) является оптимальным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с точки зрения безопасности и логистики. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.
«Это был бы логичный выбор, потому что авиалайнеры могут там приземлиться. Туда можно перебросить и лимузины для лидеров, которые обе страны будут транспортировать. Речь идет о хорошо защищенном объекте. Поэтому аппарат обеспечения безопасности [там] просто немного расширили бы, чтобы укрепить уже имеющиеся структуры», — заявил Макдоналд в интервью ТАСС.
Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на Аляске, что станет первым визитом российского президента в США за последние десять лет. Следующая встреча лидеров планируется в России. Трамп заявил, что ему потребуется две минуты, чтобы определить перспективы соглашения по Украине. Безопасность Путина в Анкоридже обеспечат совместно российские и американские спецслужбы, включая Секретную службу США, передает деловое издание «Взгляд».