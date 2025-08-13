В администрации Щелково начался крупный пожар

Ранее, в ночь на 12 августа, крупный пожар произошел в жилом доме на улице Мытная в Москве: огонь охватил две квартиры и балкон, пострадали девять человек, один погиб. Причины обоих возгораний пока не установлены, в обоих случаях жители сообщали о сильном запахе гари в окрестностях.