Пожар произошел в здании администрации подмосковного Щелково

В здании администрации подмосковного Щелково произошел пожар. Об этом в среду, 13 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что огонь охватил верхние этажи здания на площади Ленина примерно в 3:30. На место уже приехали пожарные. Жители соседних домов сообщают о густом черном дыме и жалуются на сильный запах гари, — говорится в публикации.
Причины и площадь возгорания уточняются.
В результате пожара, который произошел в квартире дома на улице Бехтерева в столичном районе Царицыно, пострадал один человек. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место пожара выехали спасатели, которые успешно его ликвидировали.
Недавно на востоке Москвы вспыхнул жилой дом, состоящий из четырех этажей. Возгорание случилось в здании на Перовской улице. Спасатели, прибывшие на место, потушили пожар.