Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке

Жителей нескольких районов Камчатского края призвали подготовиться к возможному пеплопаду после извержения Ключевского вулкана. Об этом говорится в заявлении главного управления МЧС РФ по региону.

Источник: Life.ru

«В связи с пепловым выбросом на высоту 7000 метров существует вероятность пеплопада в населённых пунктах», — сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на сведения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Подчёркивается, что пепловое облако движется в юго-западном направлении и может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

В МЧС отмечают, что авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с «красного» до «оранжевого». В случае пеплопада жителям необходимо плотно закрыть двери и окна, использовать средства защиты органов дыхания и не заносить домой одежду, в которой находились на улице, заключили в ведомстве.

Ранее замдиректора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев сообщил, что с момента самого мощного землетрясения на Камчатке с 1950-х годов в регионе произошло более сотни землетрясений. По его словам, в подобной активизации нет ничего аномального. Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори. Чем сильнее (по магнитуде) главный удар, тем выше число и магнитуда последующих афтершоков.