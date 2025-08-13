МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке

«В связи с пепловым выбросом на высоту 7000 метров существует вероятность пеплопада в населённых пунктах», — сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на сведения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
Подчёркивается, что пепловое облако движется в юго-западном направлении и может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.
В МЧС отмечают, что авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с «красного» до «оранжевого». В случае пеплопада жителям необходимо плотно закрыть двери и окна, использовать средства защиты органов дыхания и не заносить домой одежду, в которой находились на улице, заключили в ведомстве.
Ранее замдиректора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев сообщил, что с момента самого мощного землетрясения на Камчатке с 1950-х годов в регионе произошло более сотни землетрясений. По его словам, в подобной активизации нет ничего аномального. Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори. Чем сильнее (по магнитуде) главный удар, тем выше число и магнитуда последующих афтершоков.