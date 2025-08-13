МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке

Ранее замдиректора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев сообщил, что с момента самого мощного землетрясения на Камчатке с 1950-х годов в регионе произошло более сотни землетрясений. По его словам, в подобной активизации нет ничего аномального. Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори. Чем сильнее (по магнитуде) главный удар, тем выше число и магнитуда последующих афтершоков.