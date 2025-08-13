В Щелково произошел пожар в административном здании

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании подмосковного Щелково на площади 140 кв. м. Об этом сообщали в ГУ МЧС по Московской области.
«13.08.2025 03:16 [мск] в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании в городском округе Щелково. 04:02 [мск] — локализация на площади 140 кв. м. 04:19 [мск] — локализация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — говорилось в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили, что возгорание в здании по адресу Ленина, д. 2. ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет. До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.
В управлении МЧС по региону уточнили, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники.
В новость внесены изменения (5:12 мск) — добавлена информация о ликвидации пожара.