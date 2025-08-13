В США считают, что Зеленский может тайно проникнуть на встречу Путина и Трампа

«Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. По его словам, Зеленскому не стоит забывать, что его никто не приглашал на саммит, и неожиданный визит может ухудшить его отношения с Трампом. Эксперт добавил, что президент Украины «бредит», если считает, что может противоречить Трампу и ставить условия. Дэвис предупредил, что Зеленскому следует быть осторожнее в своих высказываниях, иначе его ждут проблемы.