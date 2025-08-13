На юге Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва, который произошёл на предприятии в городе Куатру-Баррас на юге Бразилии, сообщил губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.
«Моя солидарность со всеми семьями и друзьями (погибших — прим. ред.). Это печальный день в истории нашего штата», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Инцидент произошёл на заводе, который производил взрывчатые вещества. Перед детонацией начался пожар на складе площадью 25 кв. метров. Внутри негохранилась продукция предприятия, которую готовили к транспортировке.
Также сообщается о семерых пострадавших. Причины случившегося устанавливаются.
Напомним, 11 августа на металлургическом заводе Clairton Coke Works в городе Клертон в американском штате Пенсильвания прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали несколько человек. Предприятие, на котором произошёл инцидент, работает с начала XX века.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.