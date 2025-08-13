Ричмонд
Один из террористов стрелял и улыбался: новые подробности о теракте в «Крокусе»

Один из исполнителей теракта в «Крокусе» стрелял в людей с улыбкой.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавший при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» рассказал об эмоциях одного из террористов. По словам потерпевшего, он обратил внимание на мужчину азиатской внешности, который улыбался, стреляя по находившимся в здании людям.

«Относительно нападавших, один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — приводит РИА Новости выдержку из показаний пострадавшего.

Напомним, в ходе теракта в «Крокусе» погибли 149 человек, травмы получили более 600.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокус сити холле» удалось поймать благодаря оперативному просмотру записи с камер видеонаблюдения во время пожара.

Накануне стало известно, что один из участников атаки на «Крокус» проходил обучение терактам в Афганистане по поддельным документам.

Также сообщалось, что террористическая группировка, члены которой совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», финансировалась за счет преступной деятельности.