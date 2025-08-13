В аэропорту Иркутска задержан мигрант, пытавшийся дать взятку полицейскому

На первом этаже терминала международных авиалиний сотрудники Иркутского линейного отдела МВД обнаружили 41-летнего гражданина одной из стран СНГ, который находился в России с нарушением миграционных правил. При попытке избежать ответственности мужчина предложил полицейскому взятку в размере 1500 рублей.