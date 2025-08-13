Ричмонд
В аэропорту Иркутска задержан мигрант, пытавшийся дать взятку полицейскому

В аэропорту Иркутска задержан мигрант, пытавшийся дать взятку полицейскому. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Источник: РИА "Новости"

На первом этаже терминала международных авиалиний сотрудники Иркутского линейного отдела МВД обнаружили 41-летнего гражданина одной из стран СНГ, который находился в России с нарушением миграционных правил. При попытке избежать ответственности мужчина предложил полицейскому взятку в размере 1500 рублей.

Факт нарушения зафиксирован. В отношении мигранта составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ. Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Расследование продолжается.