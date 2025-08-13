Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла

Вулкан Ключевской расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он является одним из самых активных в Евразии. Его извержение продолжается с 31 июля после землетрясения, произошедшего на Камчатке днем ранее. В текущем году он уже несколько раз проявлял повышенную активность. Например, 9 августа вулкан выбросил столб пепла на высоту 11,5 километра.