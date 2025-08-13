Ричмонд
ФСБ ликвидировала схрон оружия и взрывчатки, организованный жительницей Перми

Женщина действовала в составе группы лиц.

Источник: УФСБ по Пермскому краю

Краевое управление ФСБ России задержало подозреваемую в противоправной деятельности жительницу Перми. Женщина причастна к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Подозреваемая в составе группы лиц организовала схрон с оружием и взрывчатыми веществами. Схрон находился в лесном массиве Добрянского округа под Пермью. ФСБ из незаконного оборота изъяла два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и взрывчатое вещество общей массой 58 граммов.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанной возбудил уголовные дела за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Подозреваемой в преступлении суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Свердловский районный суд Перми признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в размере 350 тыс. руб.

«Приговор суда вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.