ФСБ ликвидировала схрон оружия и взрывчатки, организованный жительницей Перми

Свердловский районный суд Перми признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в размере 350 тыс. руб.