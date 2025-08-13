В Красноярске отправят на лечение мужчину, ранившего ножом прохожего

Вечером 5 июня горожанин, находившийся на детской площадке по улице Вильского, напал с кухонным ножом на мужчину, шагавшего по тротуару и разговаривавшего по телефону. Агрессор нанес прохожему не менее шести ударов. Пострадавший укрылся в торговом павильоне и вызвал помощь.