В Красноярске отправят на лечение мужчину, ранившего ножом прохожего

Вечером 5 июня горожанин, находившийся на детской площадке по улице Вильского, напал с кухонным ножом на мужчину, шагавшего по тротуару и разговаривавшего по телефону. Агрессор нанес прохожему не менее шести ударов. Пострадавший укрылся в торговом павильоне и вызвал помощь.
Проведенная в рамках расследования судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант уголовного дела имеет расстройство психики. Совершая преступление, он не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими, проинформировали в региональном главке СК.
В ближайшее время материалы дела поступят в суд. Он решит вопрос о принудительном лечении красноярца.