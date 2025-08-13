Ричмонд
В Красноярске отправят на лечение мужчину, ранившего ножом прохожего

Следователи закончили работу над уголовным делом о покушении на убийство, в котором обвиняется житель Красноярска, набросившийся с ножом на прохожего.

Источник: Российская газета

Вечером 5 июня горожанин, находившийся на детской площадке по улице Вильского, напал с кухонным ножом на мужчину, шагавшего по тротуару и разговаривавшего по телефону. Агрессор нанес прохожему не менее шести ударов. Пострадавший укрылся в торговом павильоне и вызвал помощь.

Проведенная в рамках расследования судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант уголовного дела имеет расстройство психики. Совершая преступление, он не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими, проинформировали в региональном главке СК.

В ближайшее время материалы дела поступят в суд. Он решит вопрос о принудительном лечении красноярца.