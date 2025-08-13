Среди омичей оказался предатель

Обозначено, что на момент предъявления нового обвинения женщина была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания по другому делу. С учетом этого обстоятельства суд назначил ей 14 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и со штрафом в 300 тысяч рублей, поясняется в публикации. Позиция омички в связи с обвинениями не представлена.