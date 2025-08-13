Среди омичей оказался предатель

По данным прокуратуры Белгородской области, обнародованным во вторник, 12 августа 2025 года, местным областным судом вынесен приговор 30-летней жительнице города Омска по обвинению в «покушении на государственную измену». Обозначено, что суд нашел основания для признания подсудимой виновной.
«В ходе следствия установлено, что женщина посредством сети Интернет установила контакт с представителем украинского военизированного объединения, запрещенного в России, и, получив от него рекомендации по вступлению в организацию, предприняла попытку пересечь государственную границу России», — поясняли в УФСБ по Брянской области после завершения расследования.
По сведениям прокуратуры Белгородской области, омичка была задержана на автомобильном пункте пропуска на территории Белгородской области после незаконного пересечения границы в июле 2023 года.
Обозначено, что на момент предъявления нового обвинения женщина была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания по другому делу. С учетом этого обстоятельства суд назначил ей 14 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и со штрафом в 300 тысяч рублей, поясняется в публикации. Позиция омички в связи с обвинениями не представлена.